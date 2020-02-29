Молитва матері за дітей: як попросити заступництва за сина і дочку

Зазвичай матері просять за своїх дітей та моляться до Богородиці, яка теж матір! Найщиріші молитви, які ви можете вивчити, щоб захистити доньку та сина – далі.

Молитва матері за дитину дуже важлива та має особливу силу! Потрібно щиро молитися за здоров'я своїх дітей Матері Божій або ж Ангелу Охоронцю дитини. Також розрізняють окремо молитви за сина та за доньку.

І ще: Коли Великий піст 2020: дата початку і завершення посту в Україні

Молитва за сина

Молю тебе, о милосердний Боже! Прости мені гріхи мої. Немає нічого мені ближче і дорожче Твоєї всепоглинущої любові. Не за себе прошу – молю про сина: Пошли йому достаток і спокій, нехай стане справжнім він чоловіком, коли увійде в законний вік свій. Спаси його від заздрості та злоби, за нерозумність суворо не карай. І в цьому світі, грішному, турботою своєю не покидай. Амінь.

Молитва за доньку

Молю тебе, о Діво Пресвята, даруй здоров’я донечці моїй. Ти знаєш, про що душа мріє – Дай в житті їй більше ясних днів! Прошу їй щастя, краси, удачі та багато-багато радісних хвилин. І нехай вона менше гірко плаче. І нехай життя щасливо біжить. А якщо раптом когось ненароком вона образить, злоби не тая, я знаю: буде для неї уроком свята строгість і любов Твоя. І якщо вона по слабкості душевній не відразу шлях свій в житті знайде – Ти допоможи молитвою щоденною повернути до Тебе душі її політ. Амінь.

Молитва за дітей до Пресвятої Богородиці

Пречиста Діво Маріє, Мати Божа, Яка з волі й задумів Господніх непорочно зачала та народила, і на благо всього світу, разом зі святим Обручником Йосифом, виховала Свого Божественного Сина й Спасителя світу!

Вислухай, моя Свята Заступнице й Покровителько, мою до Нього тиху та щиру молитву і благання й упроси Його, аби Він Своєю милістю і благодаттю дав мені належної Божої мудрости, сили й терпіння виплекати й виховати моїх дітей чесними та богобоязними людьми, щоби вони були втіхою і підтримкою мені на старість, і всьому українському народові окрасою, і щоб щирим і чистим серцем служили Христовій Церкві та славили й хвалили величне Боже ім’я та ублажали Твої, Богородице, материнство і покору Господній волі. Амінь.

Молитва за дитину до Ангела-Хринителя

Святий Ангеле-хранителю моїх чад (імена), покрий їх твоїм покровом від стріл демона, від очей спокусника і збережи їх серце в ангельській чистоті. Амінь.

До теми: ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну