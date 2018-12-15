Отакої! Американці створили робота-кур'єра Serve

Американська логістична компанія Postmates показала свого першого робота кур'єра Serve.

Як повідомляється, виконаний у вигляді візка, пристрій оснащений нішею для товарів і може перевозити до 22 кілограмів вантажу на відстань до 48 кілометрів на одній зарядці.

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За обробку даних відповідає процесор NVIDIA Xavier, а для збору інформації використовуються камери і лідар Velodyne.

Для взаємодії з клієнтами компанії Serve оснащений інтерактивними екранами. Також робот обладнаний світловими датчиками у вигляді очей, що показують напрямок руху, і червоним індикатором, що сигналізує про те, що незабаром пристрій зробить маневр, наприклад, здійснить поворот. Швидкість руху пристрою можна порівняти зі швидкістю пішохода.

У Postmates уточнюють, що робот не покликаний замінити кур'єрів і буде працювати разом з ними: наприклад, допомагати у найбільш навантажені години, здійснюючи доставку і збір товарів, або слідувати за працівниками, перевозячи важкі вантажі.

За роботою робота-кур'єра буде віддалено стежити оператор. Якщо у людини виникнуть з пристроєм проблеми, він може поговорити з оператором в режимі відеоконференції, натиснувши спеціальну кнопку.

Коли Serve надійде в експлуатацію, поки що невідомо.

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