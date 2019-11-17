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Острів фантазій: новий трейлер жахів не для слабкодухих

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Острів фантазій 2020: трейлер - фото 1
Острів фантазій 2020: трейлер

У мережі з'явився міжнародний трейлер фільму Острів фантазій (Fantasy Island) за однойменним серіалом. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Користувачам показали свіжий трейлер до комедійного хорору Острів фантазій (Fantasy Island), дата виходу якого запланована на 14 лютого 2020 року.

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Нова стрічка базується на однойменному серіалі та розповідає про групу людей, які відправляються на незвичайний тропічний курорт. Річ у тому, що власник цієї зони відпочинку здатен зробити реальними навіть найсміливіші фантазії своїх відвідувачів. Щоправда, це ідеальне місце приховує моторошні таємниці.

У голових ролях: Меггі Кью, Майкл Пенья, Люсі Хейл, Портія Даблдей, Майкл Рукер, Кім Коутс та інші.

Острів фантазій 2020: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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