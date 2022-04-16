Останнє відео білки з жолудем: студія, яка створила "Льодовиковий період", закривається

Студію Blue Sky Studios припиняє своє існування. Мультиплікатори, які працювали над "Льодовиковим періодом", створили прощальне відео з легендарною шаленою білкою Скретом. Це його останнє полювання на славнозвісний жолудь.

Корпорація The Walt Disney Company, яка придбала два роки тому мультиплікаційну студію Blue Sky Studios, оголосила про її закриття.

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У результаті угоди студія, яка створила найвідомішу серію мультфільмів про "Льодовиковий період", перейшла від 21st Century Fox до Disney. На жаль, американська корпорація вирішила закрити цю мультиплікаційну студію.

Попрощатися з шаленою білкою з "Льодовикового періоду", художники студії вирішили оригінально. Вони створили ролик, у якому намалювали щасливий фінал для Скрета. Він упіймав та з'їв жолудь, за яким полював усе своє мультяшне життя. Короткометражка триває 35 секунд.

Приємне прощання з одним із найулюбленіших анімаційних серіалів, який тривав понад два десятиліття:

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