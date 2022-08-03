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"Останній раз робила в школі": Дорофєєва здивувала лайфхаком з українською мовою
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Співачка Надя Дорофєєва поділилась з шанувальниками порадою, як покращити свій рівень української мови. І для цього не потрібно багато часу та зусиль.
Популярна українська співачка Надя Дорофєєва активно українізує не лише власні треки та сторінки в соцмережах. Дівчина також продовжує працювати над вдосконаленням своєї мови. Саме темі мови присвячений свіжий допис Наді в інстаграмі, де вона кумедно сидить перед дзеркалом з рожевим горням на голові.
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Вона розповіла, що вирішила покращити свій рівень української ще до проєкту "Голос. Діти". Тоді вчителька порадила їй читати українські книжки вголос.
"Що?", – подумала я. Останній раз я таке робила, певно, в школі, тому трохи скептично до цього поставилась. Але скажу вам, це крутий експіріенс, і це дійсно працює. Тепер, якщо випадково будете це чути, все ок, я просто прокачую свої скіли. Якщо ви теж на етапі вивчення, беріть цей лайфхак на замітку, – поділилась співачка.
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