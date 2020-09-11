Це просто ганьба: зірка Титаніка пошкодувала про співпрацю з відомими режисерами

Актриса Кейт Вінслет дала велике інтерв'ю виданню Vanity Fair. У ньому вона розповіла про неприємні моменти, які траплялися з нею за всю кінокар'єру. Також вона відверто розповіла, що шкодує про співпрацю з режисерами Вуді Алленом і Романом Поланскі.

Коли журналіст запитав Кейт Вінслет про причетність до руху #MeToo, зірка "Титаніка" і "Вічного сяйва чистого розуму" зізналася, що шкодує про те, що працювала з режисерами Вуді Алленом і Романом Поланскі, чиї імена пов'язані з сексуальними скандалами.

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Як висловилася актриса, вона просто не розуміє, про що думала, коли погоджувалася брати участь в їхніх проєктах.

"Неймовірно, як ці люди були такиими поважними в кіноіндустрії, і так довго, попри те, якими вони є насправді. Це просто ганьба! – заявила Вінслет. – Я повинна відповідати за те, що працювала з ними обома. На жаль, не можна повернути час назад".

Нагадаємо, що Кейт Вінслет знімалася в кіноадаптації п'єси Ясміни Реза "Бог різанини", режисером якої був Роман Поланскі. А з Вуді Алленом актриса працювала у 2017 році над картиною "Колесо чудес".

У 2009 році Романа Поланскі заарештувала швейцарська поліція за справу про сексуальне домагання 1977 року. Хоча режисера відпустили у 2010. Тоді понад сотня працівників кіноіндустрії підписали петицію на його підтримку. Серед них були Даррен Аронофскі, Тільда ​​Свінтон і Наталі Портман. Пізніше Портман, вже як член руху Time's Up, висловила свої співчуття про те, що підтримувала режисера.

Схожа історія сталася і з Вуді Алленом. У 1992 році Міа Ферроу заявила про сексуальне насильство з боку Аллена стосовно їх спільної 7-річної прийомної доньки Ділан. У 1993 році справу проти режисера закрили через відсутність доказів, але цю тему підняли знову у 2017 році, на хвилі рухів #MeToo і Time's Up.

Крім Кейт Вінслет, проти Вуді Аллена публічно виступили актриси Грета Гервіг, Ребекка Холл, Еллен Пейдж, Рейчел Броснахен і актори Колін Ферт, Майкл Кейн і Тімоті Шаламе, які в минулому співпрацювали з режисером. Водночас актори Дайан Кітон, Алек Болдуін, Хав'єр Бардем і Кейт Бланшетт підтримали Вуді Аллена.

"Коли ми працювали над "Вікі, Крістіна, Барселона", про ці звинувачення говорили вже протягом 10 років, хоча два штати в Америці визнали його невинним [Нью-Йорк і Коннектикут], – говорив Хав'єр. – Якщо юридична сторона питання якось зміниться, я поміняю свою думку. Але зараз я не згоден з публічним лінчуванням, з яким йому довелося зіткнутися, і якщо Вуді Аллен знову запропонує мені попрацювати, я прийду наступного ж ранку. Він геній".

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