Останній день на "Азовсталі": у мережу виклали зворушливий фільм про Маріуполь

Напередодні захисники Маріуполя покинули металургійний комбінат "Азовсталь". Тепер же у мережі з'явився короткометражний фільм "Останній день на "Азовсталі", знятий одним з військовослужбовців.

Кількахвилинну картину зняв Дмитро Козацький. Завдяки йому весь світ побачив захисників Маріуполя, адже він робив надзвичайно потужні їхні портрети на комбінаті.

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Сам фільм "Останній день на "Азовсталі" входить до циклу "Фортеця Маріуполь". Цей цикл створений завдяки відеодзвінкам до воїнів, які перебували в оточенні в Маріуполі.

Останній день на "Азовсталі": дивіться онлайн зворушливий фільм

Фільм-прощання зняв сам Дмитро Козацький, в якого позивний "Орест". Зауважимо, що він – голова пресслужби полку "Азов". Дмитро перебував на території комбінату від початку оточення окупантами Маріуполя. Перед тим як покинути підприємство, він зняв кількахвилинне відео, яке пронизує до глибини душі.

Раніше він виклав у своєму інстаграмі кілька потужних кадрів. Їх він супроводив такими словами: "Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя".

А ще він написав що залишає за цим посиланням світлини, зроблені ним, у найкращій якості. Він попрохав усіх відправляти кадри на журналістські премії та фотоконкурси. Хлопець каже, що йому дуже приємно буде дізнатися, що він виграв, коли вийде з полону.

Нагадаємо, що його та інших захисників Маріуполя вивезли на підконтрольну окупантам територію. Їх мають обміняти на російських військовополонених. Принаймні це пообіцяли представники країни-агресорки.

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