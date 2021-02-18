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Геніальне пограбування: вийшов український трейлер фільму

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Paramount Pictures опублікувала трейлер і постер бойовика Геніальне пограбування. Дивимося разом!

Жауме Балагер (REC 2) зняв фільм за сценарієм Роуен Етейл і Мішель Гастаміде.

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Геніальний інженер, дізнається про сховище, що належить Банку Іспанії. Герой приєднується до групи крадіїв, які планують пограбувати підземну фортецю під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу. Коли тисячі футбольних фанатів вийшли на вулиці, у команди є кілька хвилин, щоб забрати найбільшу здобич у своїй кар'єрі.

У фільмі також зіграють: Астрід Берже-Фрісбі, Ліам Каннінгем; Фамке Янссен, Сем Райлі і Луїс Тосар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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