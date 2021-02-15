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MELOVIN – І кров кипить: слухай нову потужну пісню
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Популярний український співак MELOVIN випустив нову пісню "І кров кипить", яка вже припала фанатам до душі. Слухайте композицію та дізнавайтесь текст онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Талановитий український виконавець MELOVIN потішив прихильників новим сильним треком "І кров кипить".
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Як зізнався сам співак, пісню він написав за дві ночі, коли його накрили почуття. І хоч вона перекреслила всі плани, але MELOVIN обожнює цей трек. І його шанувальники також розділяють ці емоції.
MELOVIN – І кров кипить, слухати пісню онлайн:
Текст пісні MELOVIN – І кров кипить:
Не знаю де планети вже стрибають з моста,
Коли так важко дихати не знаючи кінця
Не знаю коли все закінчиться
Не знаю хто без тебе душа моя
Не знаю як і мріяти коли все пішло
Не знаю що зробити, щоб ніколи не зайшло
Сонце що горіло між нами
Думки що вирували роками
Болить…
І кров кипить, а на душі прохолодно
Я знаю це боляче для мене і тебе
І кров кипить і вже не знаю що треба
Коли вже немає спокуси до тебе
І кров кипить, а на душі прохолодно
Я знаю це боляче для мене і тебе
І кров кипить і вже не знаю що треба
Коли лікувала мою душу потреба
А-а, а-а
Коли лікувала мою душу потреба
А-а, а-а
Коли лікувала мою душу потреба
Не знаю де планети вже стрибають з моста
Немов вся починається історія з кінця
І знов дивлюсь наліво й на право
В той час, коли кричать мені браво
Я так хотів би зберегти і далі іти
Але коли мій мозок мліє, але вже не ти
Не бачу що так сяє яскраво
Від мене закриваєш руками
Весь світ...
І кров кипить, а на душі прохолодно
Я знаю це боляче для мене і тебе
І кров кипить і вже не знаю що треба
Коли вже не має спокуси до тебе
І кров кипить, а на душі прохолодно
Я знаю це боляче для мене і тебе
І кров кипить і вже не знаю що треба
Коли лікувала мою душу потреба
А-а, а-а
Коли лікувала мою душу потреба
А-а, а-а
Коли лікувала мою душу потреба
(А-а, а-а)
(Коли лікувала мою душу потреба)
(А-а, а-а)
(Коли лікувала мою душу потреба)
І кров кипить, а на душі прохолодно
Я знаю це боляче для мене і тебе
І кров кипить і вже не знаю що треба
Коли вже не має спокуси до тебе
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