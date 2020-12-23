Особняк з фільму Сам удома кардинально змінили

У 2020 році різдвяній комедії Сам удома виповнилося 30 років, а знаменитий особняк, в якому хлопчик Кевін боровся з грабіжниками, все ще на місці. Правда, дизайн будинку за ці роки набув дещо іншого вигляду.

Нинішні власники особняка змінили інтер'єр кімнат, і там вже немає такої кількості меблів, як під час зйомок. До того ж змінилася і колірна гамма.

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Наприклад, сімейна кухня Маккаллістерів була настільки темною, що ідеально підходила для укриття від злочинців. Однак через 30 років вона виглядає зовсім інакше: червоно-зелені фасади замінені на білі. Змін торкнулися також і сходи, якими так любив бігати Кевін. Тепер замість червоного килима сходинки прикрашає сіра доріжка.

Зовсім мінімалістичною стала спальня батьків Кевіна. Але фани Сум удома будуть раді дізнатися, що в головній кімнаті особняка, попри минулі роки, як і раніше стоїть ліжко з балдахіном.

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