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Особливо небезпечний собака розбурхав мережу

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Небезпечний пес - фото 1
Небезпечний пес / Reddit

Користувачі не можуть відвести погляд від дуже харизматичного собаки. Пухнастика з легкістю можна назвати "особливо небезпечним", і ось чому!

На платформі Reddit користувач з ніком shittymorph поділився фото свого собаки, яке за короткий час опинилось у трендах. За лічені години допис зібрав понад 80 тис. переглядів та понад 1,1 тис. коментарів. А все тому, що домашній улюбленець на прізвисько Мус має не надто привітливий вигляд.

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"Мус виглядає так, ніби він зійшов з плаката "У розшуку", – відзначив автор, і з ним складно не погодитись. Як додали коментатори, пухнастик своїм виразом мордочки натякає, що він особливо небезпечний.

Moose looks like he belongs on a wanted poster from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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