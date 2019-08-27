Особливий зв'язок хлопця та кота розвеселив мережу: фото

Користувачі не можуть втримати усмішку від кумедного фото хлопця та кота, які точно на одній хвилі. Щоб зрозуміти це, достатньо подивитись на знімок!

На платформі Reddit користувачка з ніком Arsenicyellow поділилась веселим фото свого хлопця та свого кота, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 4 години допис побачили понад 14 тисяч осіб, а ще понад 170 залишили коментарі.

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"Мій хлопець та мій кіт мають особливий зв'язок... Почуваюсь третім колесом", – відзначила дівчина. А от коментатори не змогли втриматись від жартів у стилі заголовків на порносайтах. Але командну гру веселого хлопця та не менш кумедного улюбленця важко не оцінити.

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