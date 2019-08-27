Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Особливий зв'язок хлопця та кота розвеселив мережу: фото

  • 43
Кумедні хлопець і кіт - фото 1
Кумедні хлопець і кіт

Користувачі не можуть втримати усмішку від кумедного фото хлопця та кота, які точно на одній хвилі. Щоб зрозуміти це, достатньо подивитись на знімок!

На платформі Reddit користувачка з ніком Arsenicyellow поділилась веселим фото свого хлопця та свого кота, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 4 години допис побачили понад 14 тисяч осіб, а ще понад 170 залишили коментарі.

І ще: Підступні птахи, які розвеселили мережу: епічні фото

"Мій хлопець та мій кіт мають особливий зв'язок... Почуваюсь третім колесом", відзначила дівчина. А от коментатори не змогли втриматись від жартів у стилі заголовків на порносайтах. Але командну гру веселого хлопця та не менш кумедного улюбленця важко не оцінити.

My boyfriend and my cat have a special bond.... I feel like the third wheel. from r/funny

Читайте також: Емма Стоун зіграє Круеллу в приквелі 101 далматинця: кадр зі зйомок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
  • 25 серпня, 19:45
  • 457
10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
  • 23 серпня, 21:21
  • 635
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1711406
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл