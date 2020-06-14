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60 років разом: літня пара приміряла своє весільне вбрання і підкорила мережу

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Літня пара розчулила мережу - фото 1
Літня пара розчулила мережу

Історії кохання частенько підкорюють мережу та додають віри людям. Але це подружжя зуміло надихнути багатьох просто двома фото.

На платформі Reddit користувач з ніком dskeezy05 поділився емоційним колажем з літнім подружжям, який стрімко набрав популярність. За лічені години допис зібрав понад 62 тисячі балів та майже 500 коментарів.

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А все тому, що на знімках можна побачити пару у день весілля та через 60 років у тому ж самісінькому вбранні. Коментатори зізнались, що бути поряд з коханою людиною стільки десятків років – це просто мрія для них.

reddit - фото 410048
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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