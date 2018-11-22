Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Осінній Амстердам у затишних фото

  • 45
Амстердам восени - фото 1
Амстердам восени / Kire Hajba

Талановитий фотограф показав, як виглядає Амстердам восени. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Кіре Хайба (Kire Hajba) – фотограф з Нідерландів, який вирішив показати особливу красу Амстердама восени.

І ще: Засніжена Україна в чарівних знімках

"Це селищне містечко, де розміщені маленькі вузькі будиночки серед чудових каналів, є магічним у будь-який час і завжди дарує особливе почуття "поза цим світом". Але ніщо не може перемогти золоте сяйво, яке отримує Амстердам восени. Все місто стає жовтим завдяки безкінечним лініям дерев на вулицях уздовж каналів та великих парків", – ділиться Кіре.

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290536

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290537

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290538

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290539

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290540

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290541

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290542

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290543

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290544

Осінній Амстердам у затишних фото - фото 290545

Всі фото: Kire Hajba

Читайте також: Фотограф показав свої вихідні у Кіото: затишні кадри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1442
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ