Осінній Амстердам у затишних фото

Талановитий фотограф показав, як виглядає Амстердам восени. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Кіре Хайба (Kire Hajba) – фотограф з Нідерландів, який вирішив показати особливу красу Амстердама восени.

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"Це селищне містечко, де розміщені маленькі вузькі будиночки серед чудових каналів, є магічним у будь-який час і завжди дарує особливе почуття "поза цим світом". Але ніщо не може перемогти золоте сяйво, яке отримує Амстердам восени. Все місто стає жовтим завдяки безкінечним лініям дерев на вулицях уздовж каналів та великих парків", – ділиться Кіре.

Всі фото: Kire Hajba

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