Особлива дата 22.02.2020: що можна і не можна робити в цей день

Сьогодні особлива дата, яка складається лише з двох цифр: 2 та 0. Вважається, що через цей збіг люди стають у такий день напрочуд чутливим. Читайте далі та дізнайтеся, що дозволено, а що заборонено робити у цей день.

Цифри, особливі комбінації чисел мають вплив на наше життя й можуть відіграти серйозну роль у реалізації ваших планів. Нумерологи та астрологи розбираються у тому, що варто робити у цей для, а чого не можна робити, аби не привернути невдачу у своє життя.

І ще: 23 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Також можна звернути увагу на особливі дії, які допоможуть статися позитивним подіям. Експерти запевняють, що такий збіг цифр не минає просто так.

Що можна робити 22.02.2020

У цей період потрібно виправляти помилки, які ви скоїли й тепер вони турбують вас.

Також цікаво, що вплив двійки буде значним на свідомість людини. Хороший час, щоб зайнятися духовними практиками та особистісним розвитком.

Довіряйте внутрішньому голосу, адже у цей час загострюється інтуїція.

Сновидіння, яке ви побачите вдень 22 лютого може стати для вас віщим, проте не чекайте швидкої реалізації побаченого – збудеться воно тільки через кілька років і буде вже не актуальним. Має значення і те, що наснилося вам в цей період:

бачити злодійство – до порожнього спору

борошно просівати – до фінансових ускладнень

гроші рахувати – до прибутку

капусту квасити – до ганьби та сорому

кричати – до страху і небезпеки

око або вухо чесати – до звістки або гостей

прищі давити – до проблем на рівному місці

руками розводити – до торжества над ворогами

цибуля сіяти – до великих неприємностей

ягоди їсти – до міцного здоров'я

Що не можна робити 22.02.2020

Сни, побачені у ніч на цей день будуть порожні. Не потрібно надавати їм якогось значення.

Не будьте у поганому настрої та не виражайте негативні емоції. Будь-яка агресія та невдоволення відіб'ються в майбутньому.

Не відмовляйте у допомозі ближнім та нужденним.

Не погоджуйтеся на нечесні та невигідні для вас угоди, не робіть прикрих промахів, необдуманих кроків.

Не сидіть вдома. Ви можете проґавити важливі події, зустрічі або ж знайомства.

До теми: Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку