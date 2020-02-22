Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 24 лютого – 1 березня 2020!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 24.02 – 01.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 25, 1

: 25, 1 Несприятливі дні: 28, 29

Гороскоп для Овна

Кінець зими принесе порцію натхнення Овнам, тож ним варто скористатись не лише на роботі, а й за її межами. Проводьте більше часу з найближчими людьми, але не забувайте і про себе. Ваша втома може негативно позначитись на стосунках з оточенням.

Сприятливі дні: 26, 28

Несприятливі дні: 29, 1

Гороскоп для Тельця

Романтичний період очікує Тельців, адже вони вже втомились від сірої зими і вже у передчуття чогось сонячного. Тому діліться своїм чудовим настроєм з людьми навколо, а також не соромтесь спробувати щось новеньке. Сюрпризи подобаються не лише вам!

Сприятливі дні: 26, 27

Несприятливі дні: 29, 1

Прогноз для Близнят

Темперамент Близнюків потребу від них руху навіть тоді, коли варто звернути увагу на самопочуття. Тому часто близькі ображаються на вашу байдужість до себе самих. Спробуйте проявити турботу та поділитись нею, щоб уникнути непотрібних конфліктів.

Сприятливі дні: 25, 29

Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Рака

Раків чекає доволі комфортний та спокійний тиждень, сповнений приємних несподіванок долі. Можливо, вам вдасться налагодити хороші стосунки з людьми з минулого, але добряче подумайте, чи це справді вам потрібно.

Сприятливі дні: 25, 27

Несприятливі дні: 28, 29

Гороскоп для Лева

Левам також не варто очікувати значних зрушень у стосунках. Лише самотній представникам цього знаку випаде нагода познайомитись з новими людьми, які можуть припасти до душі. Але не піддавайтесь власному темпераменту, якщо не хочете обпектися.

Сприятливі дні: 29, 1

Несприятливі дні: 25, 27

Гороскоп для Діви

У Дів фінальний тиждень зими пройде із гаслом "встигнути все", тому дуже важливо у цьому шаленому ритмі знайти і час для найближчих людей. Ваша кохана людина повинна знати, що вам справді не байдуже, просто видався складний період.

Сприятливі дні: 28, 1

Несприятливі дні: 29, 30

Гороскоп для Терезів

Терезам зараз важливо знайти золоту середину та балансувати не лише на роботі, а й вдома. Хоч часто вас поглинає бажання просто лежати, щоб ніхто не заважав, але з ним варто боротися. Звісно ж, ніхто не забороняє вам відпочивати, проте й близькі потребують уваги.

Сприятливі дні: 26, 27

26, 27 Несприятливі дні: 28, 1

Гороскоп для Скорпіона

Новий тиждень принесе Скорпіонам чимало шансів на перемогу і на роботі, і в особистому житті. Вам пора згадати, що найголовніше у стосунках та не ігнорувати бажання другої половинки. Ви можете вважати себе розумнішими, але у стосунках не варто забувати і про емоції. Тиждень може стати показником того, як насправді ви ставитесь до людей, а вони до вас.

Сприятливі дні: 26, 29

Несприятливі дні: 28, 30

Гороскоп для Стрільця

Романтичне життя Стрільців нагадує американські гірки: від стрімких підйомів та болючих падінь. Варто менше думати про своє "я" та не забувати турбуватись про близьких людей. А от самотнім представникам цього знаку варто придивитись до свого оточення, адже ви можете не помічати поряд потенційного партнера.

Сприятливі дні: 25, 29

25, 29 Несприятливі дні: 26, 28

Гороскоп для Козерога

Козероги прагнуть більшого від життя, але роблять надто мало для того, щоб рухатись до своїх мрій. Тому саме час піднятись та почати шлях до цілей, особливо, якщо йдеться про спільну мету з близькими людьми. Вдача тривалий час була на вашому боці, тому зараз потрібно докласти зусиль, щоб вона там і залишилась.

Сприятливі дні: 27, 29

27, 29 Несприятливі дні: 28, 1

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв випаде нагода покращити стосунки з усіма дорогими людьми, якщо вони будуть більше дослухатись до них та менше намагатись створити умови для свого ідеального світу. Кохання і справді здатне давати крила, а в таких справах - це не зайве.

Сприятливі дні: 25, 26

Несприятливі дні: 29, 31

Гороскоп для Риб

Не найкращий час для демонстрації своїм лідерських умінь, адже це може добряче образити близьких людей. Ваш мрійливий світ надто ідеальний для реального, тому пора оцінити і землю. Ви ж не хочете втратити контакт з реальними близькими людьми? Тому приділіть їм вдосталь уваги.

Читайте також: У яких знаків Зодіаку мрії стануть реальністю вже цієї весни