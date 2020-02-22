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Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп про любов на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп про любов на українській мові

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 24 лютого – 1 березня 2020!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 24.02 – 01.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 25, 1
  • Несприятливі дні: 28, 29
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Кінець зими принесе порцію натхнення Овнам, тож ним варто скористатись не лише на роботі, а й за її межами. Проводьте більше часу з найближчими людьми, але не забувайте і про себе. Ваша втома може негативно позначитись на стосунках з оточенням.

Телець

  • Сприятливі дні: 26, 28
  • Несприятливі дні: 29, 1
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Романтичний період очікує Тельців, адже вони вже втомились від сірої зими і вже у передчуття чогось сонячного. Тому діліться своїм чудовим настроєм з людьми навколо, а також не соромтесь спробувати щось новеньке. Сюрпризи подобаються не лише вам!

Близнюки

  • Сприятливі дні: 26, 27
  • Несприятливі дні: 29, 1
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Темперамент Близнюків потребу від них руху навіть тоді, коли варто звернути увагу на самопочуття. Тому часто близькі ображаються на вашу байдужість до себе самих. Спробуйте проявити турботу та поділитись нею, щоб уникнути непотрібних конфліктів.

Рак

  • Сприятливі дні: 25, 29
  • Несприятливі дні: 26, 28
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Раків чекає доволі комфортний та спокійний тиждень, сповнений приємних несподіванок долі. Можливо, вам вдасться налагодити хороші стосунки з людьми з минулого, але добряче подумайте, чи це справді вам потрібно.

Лев

  • Сприятливі дні: 25, 27
  • Несприятливі дні: 28, 29
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Левам також не варто очікувати значних зрушень у стосунках. Лише самотній представникам цього знаку випаде нагода познайомитись з новими людьми, які можуть припасти до душі. Але не піддавайтесь власному темпераменту, якщо не хочете обпектися.

Діва

  • Сприятливі дні: 29, 1
  • Несприятливі дні: 25, 27
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

У Дів фінальний тиждень зими пройде із гаслом "встигнути все", тому дуже важливо у цьому шаленому ритмі знайти і час для найближчих людей. Ваша кохана людина повинна знати, що вам справді не байдуже, просто видався складний період.

Терези

  • Сприятливі дні: 28, 1
  • Несприятливі дні: 29, 30
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терезам зараз важливо знайти золоту середину та балансувати не лише на роботі, а й вдома. Хоч часто вас поглинає бажання просто лежати, щоб ніхто не заважав, але з ним варто боротися. Звісно ж, ніхто не забороняє вам відпочивати, проте й близькі потребують уваги.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 26, 27
  • Несприятливі дні: 28, 1
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Новий тиждень принесе Скорпіонам чимало шансів на перемогу і на роботі, і в особистому житті. Вам пора згадати, що найголовніше у стосунках та не ігнорувати бажання другої половинки. Ви можете вважати себе розумнішими, але у стосунках не варто забувати і про емоції. Тиждень може стати показником того, як насправді ви ставитесь до людей, а вони до вас.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 26, 29
  • Несприятливі дні: 28, 30
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Романтичне життя Стрільців нагадує американські гірки: від стрімких підйомів та болючих падінь. Варто менше думати про своє "я" та не забувати турбуватись про близьких людей. А от самотнім представникам цього знаку варто придивитись до свого оточення, адже ви можете не помічати поряд потенційного партнера.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 25, 29
  • Несприятливі дні: 26, 28
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги прагнуть більшого від життя, але роблять надто мало для того, щоб рухатись до своїх мрій. Тому саме час піднятись та почати шлях до цілей, особливо, якщо йдеться про спільну мету з близькими людьми. Вдача тривалий час була на вашому боці, тому зараз потрібно докласти зусиль, щоб вона там і залишилась.

Водолій

  • Сприятливі дні: 27, 29
  • Несприятливі дні: 28, 1
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв випаде нагода покращити стосунки з усіма дорогими людьми, якщо вони будуть більше дослухатись до них та менше намагатись створити умови для свого ідеального світу. Кохання і справді здатне давати крила, а в таких справах - це не зайве.

Риби

  • Сприятливі дні: 25, 26
  • Несприятливі дні: 29, 31
Любовний гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: що чекає знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Не найкращий час для демонстрації своїм лідерських умінь, адже це може добряче образити близьких людей. Ваш мрійливий світ надто ідеальний для реального, тому пора оцінити і землю. Ви ж не хочете втратити контакт з реальними близькими людьми? Тому приділіть їм вдосталь уваги.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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