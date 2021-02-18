Особисту Shelby Cobra Super Snake Керолла Шелбі пустять з молотка

У березні на аукціоні Barrett-Jackson виставлять унікальну Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 року випуску. Синій спорткар, що зберігся в єдиному екземплярі, належав самому Керроллу Шелбі – знаменитому автогонщикові і засновнику компанії Carroll Shelby International.

Керролл Шелбі побудував усього 2 екземпляри Super Snake: один для себе, другий – для відомого коміка Білла Косбі. У підсумку до наших днів дожив лише перший, а його "близнюка" продали, після чого він потрапив в аварію: невідомий водій зірвався на ньому з обриву у Тихий океан.

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Збереглася Shelby Cobra Super Snake оснащена двигуном V8 7.0 з двома механічними нагнітачами. Причому мотор на 55-річному автомобілі поєднується не з "механікою", а з триступеневою автоматичною коробкою передач. Агрегат розвиває 800 кінських сил і розганяє машину з місця до 60 миль (97 кілометрів на годину) за три секунди.

Відзначається, що майже всі деталі автомобіля оригінальні. Крім того, він жодного разу не піддавався повній реставрації – спорткар лише "освіжає", щоб зберегти його у стані, максимально наближеному до заводського.

Торги, які пройдуть в американському Скотсдейлі, стануть не першими для родстера. У 2007 році "Кобру" вже продавали на аукціоні: тоді вища ставка досягла 5,5 мільйона доларів, що зробило спорткар найдорожчим автомобілем, який коли-небудь брав участь у торгах у США. Однак пізніше його рекорд побив інший Shelby Cobra, який пішов з молотка за 13,75 мільйона доларів.

У січні на аукціоні Mecum виставили родстер Shelby 427 Cobra 1965 року випуску, який так само належав Шелбі. Автомобіль з чорним кузовом і чорним салоном продали за 5,94 мільйона доларів.

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