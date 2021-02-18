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На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі

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На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 1

На аукціон GAA classic виставили пікап GMC 1967 року, який належав Елвісу Преслі. Його ціну поки не оголосили.

Цей автомобіль і ще два пікапи Елвіс Преслі придбав в тому ж 1967 році для свого ранчо в Міссісіпі. Всі вони відрізнялися кольором. В цьому випадку – варіант із зеленим корпусом.

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У машини відреставрована рама, кузов у відмінному стані і без корозії, а салон перебуває у первозданному вигляді. Також демонтували двигун, але в ньому нічого не міняли.

Пробіг перевірити неможливо, хоча вказується понад 133 000 км. Автомобіль має задній привід і вантажопідйомність 0,5 тонни. Під капотом 4,1-літрова "шістка". В описі автомобіля зазначається, що пікап їздить, і дуже навіть добре.

На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448244
На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448242
На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448240
На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448241
На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448243
На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448238
На продаж виставили вінтажний пікап Елвіса Преслі - фото 448239

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Джерело: gaaclassiccars
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