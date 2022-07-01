Особиста музична історія війни: MONATIK випустив новий мініальбом ART Оборона

Співак MONATIK презентував новий EP під назвою ART Оборона, у якому серед нових треків з'явились проникливі вірші. Один з них прочитали діти музиканта. Радимо послухати новинку!

36-річний український співак та танцюрист Дмитро Монатік (MONATIK) з перших днів війни активно зайнявся волонтерством та висвітлення реальних подій в Україні у своєму профілі в інстаграмі. Музикант також вирішив вилити власні та українців переживання у новий мініальбом під назвою ART Оборона.

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My war story EP. Моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває. Принаймні ті думки, які на сьогодні вдалося перетворити у вірші та музику, в команді з неймовірним саундпродюсером RMNK. Історія війни в кожного своя, але дуже схожа, тяжка і страшна, проте з вірою у майбутнє. З вірою в нашу перемогу. Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву, спроб відшукати себе, всю сім’ю в розбитих мріях, перетворились на майже 19 хвилин музичних роздумів. Сьогодні найголовніше не втратити надію, тож маю надію, що Art Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика – зможе відволікти, надихнути, нагадати…, – поділився MONATIK.

Музикант додав, що в ці важкі часи саме створення музики допомагає йому рятуватись від моторошної темряви, тому він ділиться власною "ART Обороною" з шанувальниками. Відзначимо, що до платівки потрапили не лише свіжі треки, а й кілька віршів, один з яких зачитали діти виконавця.

MONATIK – ART Оборона, слухайте весь альбом онлайн:

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