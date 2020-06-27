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5 способів пережити спеку без кондиціонера

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Спека вдома - фото 1
Спека вдома / vgorode

Добре, коли в спеку у квартирі і на робочому місці є кондиціонер. А якщо немає? Що робити в таких випадках, розповідаємо нижче.

Збільшити ефективність вентилятора

Вентилятор – це, звичайно, не кондиціонер, але є способи збільшити його ефективність. Для цього потрібно заморозити кілька пляшок з водою і поставити їх перед лопатями. Тоді холодне повітря буде роздуватися по кімнаті.

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Штори

Щоб захистити приміщення від сонця, потрібні правильні фіранки. Вони ні в якому разі не повинні бути синтетичними, бо сильно нагріваються. Найкраще для сезону весна-літо підійдуть довгі світлі, але щільні штори з бавовни або льону.

Стельовий вентилятор

Стельовий вентилятор – непогана бюджетна альтернатива кондиціонеру. Цей пристрій кріпиться на люстру і в комплексі з відкритим вікном створює протяг.

Вологі рушники

Хочете, щоб провітрювання стали більш ефективними – вішайте перед вікном вологий рушник. Робити це найкраще за 1-2 години до сну, щоб повітря в приміщенні стало більш вологим і прохолодним. Тільки не залишайте мокрий рушник на ніч.

Прохолодна ванна

Не можете заснути через спеку? Прийміть прохолодну ванну. Тільки не душ, а саме ванну, інакше підбадьоритеся так, що не зможете заснути. Температура має бути комфортною, трохи нижчою за кімнатну.

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Ванна

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Джерело: vgorode
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