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Оскароносний фільм Паразити стане графічною новелою

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Оскароносний фільм Паразити стане графічною новелою - фото 1

Стрічка "Паразити" корейського режисера Пона Джун Хо випустять в форматі графічної новели. Комікс вийде 19 травня в нью-йоркському видавництві Grand Central.

Видання буде грунтуватися на розкадровках, які створені самим Поном Джун Хо, – всього близько 300 сторінок. "Разом з діалогами з фільму ці розкадровки відмінно передають всю історію", – заявили у видавництві Grand Central. Новела також буде супроводжуватися передмовою режисера, ранніми концепт-артами і фотографіями.

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Раніше також стало відомо, що історія про корейську сім'ю Кім отримає адаптацію у вигляді серіалу, який Пон Джун Хо зніме разом з Адамом Маккеєм.

Оскароносний фільм Паразити стане графічною новелою - фото 389528

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Джерело: dazeddigital
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