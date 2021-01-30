Оскар 2021: у лонг-лист кінопремії увійшли 2 українські фільми

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список повнометражних фільмів, допущених до розгляду на 93-й "Оскар". До нього потрапили 2 українські фільми, створені за підтримки Держкіно.

На сторінці Держкіно у фейсбуку розповіли, які українські фільми потрапили до лонг-листа премії "Оскар". Наполегливо рекомендуємо їх переглянути, адже вони однозначно заслуговують на вашу увагу!

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Міжнародний повнометражний фільм

Зокрема, у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" представлена ​​стрічка Валентина Васяновича "Атлантида" (фільм обраний національним претендентом на "Оскар"). Усього в цій номінації представлені 93 картини.

Події антиутопії "Атлантида" розгортаються у постіндустріальному майбутньому, у 2025 році, після повернення окупованого Донбасу до складу України. Світова прем'єра стрічки відбулася 4 вересня 2019 року на 76-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі, на честь чого над островом Лідо, головною його локацією, підняли прапор України. На цьому ж кінофестивалі у програмі "Горизонти" картина отримала приз за найкращий фільм. Ролі у фільмі зіграли тільки непрофесійні актори.

Документальний фільм

У категорії "Документальний фільм" представлена ​​стрічка Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" (фільм отримав кваліфікацію як переможець Санденс і учасник Берлінале).

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" – повнометражний дебют режисера і письменниці Ірини Цілик. Назва фільму – це цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара, яка, за словами режисера, певною мірою передає сюрреалістичну суть балансування героїв між паралельними вимірами війни та миру. Документальна картина розповідає про сім'ю, яка живе у "червоній зоні" Донбасу. Зйомки фільму проходили у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Курахово Донецької області, а також у Києві.

Короткі списки з 15 фільмів по кожній категорії оголосять 9 лютого. А номінанти на премію "Оскар" стануть відомими уже 15 березня.

Нагадаємо, що церемонію "Оскар" перенесли. Американська кіноакадемія через пандемію коронавірусу перенесла 93-ю церемонію вручення премій "Оскар" на 25 квітня 2021 року. Вручення нагород мало відбутися 28 лютого.

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