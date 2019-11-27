Аналітики назвали головних претендентів на Оскар 2020

Хто може отримати Оскар у 2020 році / gettyimages

І хоч до вручення премії Оскар залишається ще понад 2 місяці, в мережі вже починають активно обговорювати фільми, які мають стати головними претендентами. Зокрема, аналітики Gold Derby оцінили шанси стрічок отримати заповітну статуетку. Хто ж серед фаворитів?

На думку фахівців, головним претендентом на кінопремію є картина Мартіна Скорсезе "Ірландець".

ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму

Друга позиція за стрічкою Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді".

Натомість "бронзу" аналітики віддали фільму "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха.

До першої десятки також увійшли "1917", "Маленькі жінки", "Кролик Джоджо", "Форд проти Феррарі", "Джокер", а також фільм "Скандал".

Крім того, Мартіна Скорсезе, на думку експертів, – режисер, який найбільше гідний отримати нагороду. Після нього йдуть Квентін Тарантіно та Пон Джун-хо.

Головну чоловічу роль, за припущеннями аналітиків, повинен отримати Хоакін Фенікс, котрий бездоганно зіграв у картині "Джокер". Якщо ж говорити про цю стрічку, то її висунули на Оскар у 16 номінаціях.

Читайте також: Прем'єра фільму Додому: відгуки про українського претендента на Оскар