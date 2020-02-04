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Оскар 2020: дата і час, коли дивитись церемонію нагородження
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Щорічна кінопремія Оскар традиційно відбувається у середині лютого. Вже оголошені номінанти на премію. Читайте далі та дізнайтеся, коли та де дивитися Оскар 2020.
Вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар відбудеться у Лос-Анджелесі. Остаточне голосування завершиться 4 лютого. Пряма трансляція нагородження буде 9 лютого, на якій Американська академія кіномистецтва назве цьогорічних переможців у всіх номінаціях. Це буде 92-га церемонія!
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Українці можуть дивитися кінопремію о 3:00 годині ночі за київським часом на 10 лютого.
Не тільки в Україні можна буде подивитися нагородження – Оскар транслюватимуть у реальному часі у 225 країнах світу. Також з півтори години до старту вручення премій відбудеться традиційна червона доріжка, де глядачі побачать зірок у всій красі, фотографи зроблять ефектні світлини, а журналісти поставлять кілька питань. Гості та номінанти завжди виглядають неперевершено, а їх вбрання обговорюватимуть ще не один тиждень після нагородження. Цікаво, що на цьогорічній церемонії не буде ведучого.
Онлайн-трансляцію премії Оскар 2020 показуватимуть:
- на офіційному сайті
- на сторінці у твіттері
- на телеканалі ABC
- на українському телеканалі "Україна"
Наш телеканал вже сьомий раз отримав ексклюзивне право транслювати церемонію вручення премії Оскар 2020.
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