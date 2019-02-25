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MARUV 8 березня

Оскар 2019: найцікавіші моменти церемонії вручення кінопремії

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Найцікавіші моменти Оскара 2019 - фото 1
Найцікавіші моменти Оскара 2019 / bizjournals

Оскар за традицією почався за кілька годин до церемонії: кінозірки приїжджали до кінотеатру "Долбі" в Лос-Анджелесі, проходили по червоній доріжці і показували свої наряди. Цьогоріч були й дуже незвичайні образи, добірку яких ми вам просто не можемо не показати.

Сукня з кроликами. Браян Тайрі Генрі і Мелісса МакКарті оголосили переможця у номінації "Найкращий дизайн костюмів" у нвйбожевільніших нарядах на церемонії. На сукню актриси були нашиті плюшеві кролики – відсилка до головної героїні "Фаворитки". У Twitter припустили, що вони повинні були отримати Оскара за найкращі костюми.

Тут більше: Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії: хто отримав статуетки

Найкращий вихід. Актор з стрічки "Мері Поппінс повертається", Кіген-Майкл Кі, увійшов до зали в стилі знаменитої няні.

У номінації "Найкраще плаття" однозначно переміг би актор Біллі Портер з серіалу "Поза".

Плаття Емми Стоун порівняли з бельгійськими вафлями.

Спайк Лі доповнив свій образ кільцями з написами "Ненависть" і "Любов". Примітно, що для актора це перший Оскар.

Читайте також: Зелена книга отримала Оскар 2019 як найкращий фільм: сюжет і трейлер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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