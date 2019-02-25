Оскар 2019: найцікавіші моменти церемонії вручення кінопремії

Оскар за традицією почався за кілька годин до церемонії: кінозірки приїжджали до кінотеатру "Долбі" в Лос-Анджелесі, проходили по червоній доріжці і показували свої наряди. Цьогоріч були й дуже незвичайні образи, добірку яких ми вам просто не можемо не показати.

Сукня з кроликами. Браян Тайрі Генрі і Мелісса МакКарті оголосили переможця у номінації "Найкращий дизайн костюмів" у нвйбожевільніших нарядах на церемонії. На сукню актриси були нашиті плюшеві кролики – відсилка до головної героїні "Фаворитки". У Twitter припустили, що вони повинні були отримати Оскара за найкращі костюми.

Тут більше: Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії: хто отримав статуетки

Melissa McCarthy with a late contender for best gown at the #Oscars pic.twitter.com/TotPojorMo — Asha Kodithuwakku (@AshaKodi) 25 лютого 2019 р.

Найкращий вихід. Актор з стрічки "Мері Поппінс повертається", Кіген-Майкл Кі, увійшов до зали в стилі знаменитої няні.

Keegan-Michael Key really knows how to make an entrance. pic.twitter.com/GEPG2V3LTx — Entertainment Tonight (@etnow) 25 лютого 2019 р.

У номінації "Найкраще плаття" однозначно переміг би актор Біллі Портер з серіалу "Поза".

Billy Porter won the Oscars red carpet before it even began: https://t.co/QsSIAVVMzY pic.twitter.com/qrZdl8Bbnb — The New Yorker (@NewYorker) 25 лютого 2019 р.

Плаття Емми Стоун порівняли з бельгійськими вафлями.

Спайк Лі доповнив свій образ кільцями з написами "Ненависть" і "Любов". Примітно, що для актора це перший Оскар.

Spike Lee and the winners of the clotheshorse race, men’s division: https://t.co/tYNDk3lWzV pic.twitter.com/vTXOf7ngSA — The New Yorker (@NewYorker) 25 лютого 2019 р.

Читайте також: Зелена книга отримала Оскар 2019 як найкращий фільм: сюжет і трейлер