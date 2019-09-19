Осіннє взуття, яке зараз на піку популярності

Зібрали для вас все про трендове взуття сезону осінь-зима 2019/2020. Чоботи, черевики, туфлі, мокасини: ви точно знайдете щось для себе!

Ковбойські черевики

Взуття в ковбойському стилі буде популярним весь осінній сезон. І це не дивно, адже ковбойські черевики практично ніколи не виходять з моди. Короткі черевики чорного кольору з металевими заклепками просто ідеально підійдуть під будь-які джинси, спідниці і навіть сукні.

Кросівки на платформі

Це справжній тренд сезону! Кросівки на платформі настільки зручні і стильні, що вони напевно залишаться в списку модних тенденцій надовго. З цим взуттям вийде дуже стильний образ, тому обов'язково придбайте собі таке взуття.

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Туфлі Оксфорд

Платформа буде присутня не тільки в кросівках, а й в популярних туфлях Оксфорд. Це взуття можна сміливо вибирати для офісних образів, адже воно комфортне і стильне.

Мокасини

Ця модель туфель стане найбажанішою річчю головних модниць і модників. Звичайно, з маленькою, але стильною деталлю: золотистим ланцюгом спереду. Брутальні деталі стали тенденцією сезону осінь-зима 2019/2020: ланцюги, заклепки, шпильки.

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