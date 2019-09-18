Названий наймодніший осінній аксесуар для волосся

Світові hair-стилісти визначили головний осінній тренд серед аксесуарів для волосся. Найцікавіше те, що пасуватиме цей аксесуар абсолютно усім.

Після Нью-йоркського тижня моди, в Instagram набирає популярність новий модний тренд – гумка-хустка (хустинка твіллі), здатна не тільки прикрасити повсякденний образ міської модниці, але і полегшити укладання волосся.

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Яскраві гумки-хустки в різних відтінках з різними візерунками і принтами є оптимальною альтернативою іншим hair-аксесуарам. За лаштунками показів в рамках Нью-йоркського тижня моди ми познайомилися з новим суперкрутим трендом. Гумки-хустки об'єднали в собі все те, що ми так любимо: можливість швидко і легко зробити красиву зачіску.

Новий hair-тренд також прокоментували стилісти і експерти модного журналу Glamour, Allure і інших жіночих видань, а також зіркові стилісти-перукарі, які назвали гумки-хустки ідеальним варіантом для тих, хто не любить витрачати багато часу на зачіску.

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