Осіннє рівнодення 2019 в Україні: що не можна робити 23 вересня

Осіннє рівнодення у 2019 році припадає на 23 вересня, понеділок. Саме сьогодні тривалість дня і ночі зрівняється, а також світловий день почне скорочуватись. Дізнайтеся, що у цей день заборонено, а що можна і навіть треба робити.

Осіннє рівнодення щороку наступає приблизно після 20 вересня, оскільки дата може відрізнятись на кілька днів. У 2019 році осіннє рівнодення припадає на 23 вересня, понеділок. Від сьогодні день ставатиме коротшим аж до 22 грудня, дня зимового сонцестояння.

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Відзначимо, що рівнодення настає двічі на річ, коли тривалість ночі та дня є однаковими. Однак після весняного рівнодення починає довшати саме світловий день.

Що можна робити на осіннє рівнодення:

У цей день можна загадувати бажання, які зовсім скоро збудуться

Українці часто до осіннього рівнодення готують особливий пиріг добробуту з ягід та фруктів

Сьогодні заведено збиратись усією сім'єю та проводити час з близькими

Часто у цей день радять робити сюрпризи та подарунки, щоб доля була добрішою

Можна підбивати підсумки останнього часу та складати плани на завершення року

Варто пробачити усім, хто міг зробити вам неприємності та не тримати поганих думок.

Що не можна робити під час Осіннього рівнодення

Що не можна робити на осіннє рівнодення:

Не можна починати нові справи та братися за завдання, які вам не надто відомі

Не можна сваритися та сперечатись

Не можна залишатись у поганому настрої та тримати в голові негативні думки

Не можна бажати комусь зла, а також робити капості

Не можна акцентувати увагу лише на поганому та зберігати в душі образу

Не можна вживати алкогольні напої та піддаватись шкідливим звичкам

Не можна зберігати вдома старі та поламані речі

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