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Осіннє рівнодення 2019 в Україні: що не можна робити 23 вересня

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Традиції і заборони в день Осіннього рівнодення - фото 1
Традиції і заборони в день Осіннього рівнодення

Осіннє рівнодення у 2019 році припадає на 23 вересня, понеділок. Саме сьогодні тривалість дня і ночі зрівняється, а також світловий день почне скорочуватись. Дізнайтеся, що у цей день заборонено, а що можна і навіть треба робити.

Осіннє рівнодення щороку наступає приблизно після 20 вересня, оскільки дата може відрізнятись на кілька днів. У 2019 році осіннє рівнодення припадає на 23 вересня, понеділок. Від сьогодні день ставатиме коротшим аж до 22 грудня, дня зимового сонцестояння.

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Відзначимо, що рівнодення настає двічі на річ, коли тривалість ночі та дня є однаковими. Однак після весняного рівнодення починає довшати саме світловий день.

Що можна робити на осіннє рівнодення:

  • У цей день можна загадувати бажання, які зовсім скоро збудуться
  • Українці часто до осіннього рівнодення готують особливий пиріг добробуту з ягід та фруктів
  • Сьогодні заведено збиратись усією сім'єю та проводити час з близькими
  • Часто у цей день радять робити сюрпризи та подарунки, щоб доля була добрішою
  • Можна підбивати підсумки останнього часу та складати плани на завершення року
  • Варто пробачити усім, хто міг зробити вам неприємності та не тримати поганих думок.
Що не можна робити під час Осіннього рівнодення - фото 356662
Що не можна робити під час Осіннього рівнодення

Що не можна робити на осіннє рівнодення:

  • Не можна починати нові справи та братися за завдання, які вам не надто відомі
  • Не можна сваритися та сперечатись
  • Не можна залишатись у поганому настрої та тримати в голові негативні думки
  • Не можна бажати комусь зла, а також робити капості
  • Не можна акцентувати увагу лише на поганому та зберігати в душі образу
  • Не можна вживати алкогольні напої та піддаватись шкідливим звичкам
  • Не можна зберігати вдома старі та поламані речі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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