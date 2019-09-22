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23 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 23 вересня, вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори та відзначають Міжнародний день жестових мов. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Адамнан, Андрій, Антоній, Бернардин, Богуслав, Костянтин, Лін, Петро, Пій, Поліксен, Фекла, Вертислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день жестових мов – цей день покликаний звернути увагу на значення в житті людей з вадами слуху. Пам'ятна дата була проголошена Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 року.
  • 1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.
  • 1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН.
  • 1921 — у Празі вийшов перший номер газети "Громадський вісник" — орган Українського громадського комітету.
  • 1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році.
  • 1991 — Вірменія проголосила незалежність
  • 1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух.
  • 1993 — Кабінет Міністрів України схвалив постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв".
  • 2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію.
  • 2008 — презентація першої версії операційної системи Android.
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ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ

  • 1872 — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагог.
  • 1899 — Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, народжена в Україні.
  • 1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі.
  • 1901 — Ярослав Сайферт, чеський поет, перекладач і журналіст, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію (1984).
  • 1903 — Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів, академік АН УРСР, Герой Соціалістичної Праці.
  • 1930 — Рей Чарльз — американський співак, засновник стилю соул.
  • 1935 — Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.
  • 1939 — В'ячеслав Малець, український дитячий письменник.
  • 1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор (Володимир — бронзовий призер)
  • 1992 — Оксана Гаджій, українська поетеса.
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Оксана Гаджій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Мало горобини – до сухої осені, багато – до дощової.
  • Хороший урожай горобини – до морозної зими.
  • Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.
  • Щоб домовик сіно не псував – потрібно кілька ягід висипали на сінник.
  • Гілочка горобини на столі – на щастя в домі.
  • Справи, розпочаті сьогодні – благополучно завершаться.
  • У цей день особливо загострюється інтуїція, до якої потрібно прислухатися.
23 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 356316

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна починати нову справу.
  • Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, щоб не злякати своє благополуччя.
  • Не можна позичати гроші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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