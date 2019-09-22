23 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 вересня, вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори та відзначають Міжнародний день жестових мов. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Адамнан, Андрій, Антоній, Бернардин, Богуслав, Костянтин, Лін, Петро, Пій, Поліксен, Фекла, Вертислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день жестових мов – цей день покликаний звернути увагу на значення в житті людей з вадами слуху. Пам'ятна дата була проголошена Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 року.

1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.

1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН.

1921 — у Празі вийшов перший номер газети "Громадський вісник" — орган Українського громадського комітету.

1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році.

1991 — Вірменія проголосила незалежність

1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух.

1993 — Кабінет Міністрів України схвалив постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв".

2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію.

2008 — презентація першої версії операційної системи Android.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ

1872 — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагог.

1899 — Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, народжена в Україні.

1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі.

1901 — Ярослав Сайферт, чеський поет, перекладач і журналіст, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію (1984).

1903 — Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів, академік АН УРСР, Герой Соціалістичної Праці.

1930 — Рей Чарльз — американський співак, засновник стилю соул.

1935 — Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.

1939 — В'ячеслав Малець, український дитячий письменник.

1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор (Володимир — бронзовий призер)

1992 — Оксана Гаджій, українська поетеса.

Оксана Гаджій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Мало горобини – до сухої осені, багато – до дощової.

Хороший урожай горобини – до морозної зими.

Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.

Щоб домовик сіно не псував – потрібно кілька ягід висипали на сінник.

Гілочка горобини на столі – на щастя в домі.

Справи, розпочаті сьогодні – благополучно завершаться.

У цей день особливо загострюється інтуїція, до якої потрібно прислухатися.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна починати нову справу.

Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, щоб не злякати своє благополуччя.

Не можна позичати гроші.

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