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23 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 вересня, вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори та відзначають Міжнародний день жестових мов. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениць Минодори, Митродори і Німфодори
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 23 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Адамнан, Андрій, Антоній, Бернардин, Богуслав, Костянтин, Лін, Петро, Пій, Поліксен, Фекла, Вертислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день жестових мов – цей день покликаний звернути увагу на значення в житті людей з вадами слуху. Пам'ятна дата була проголошена Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 року.
- 1848 — американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.
- 1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН.
- 1921 — у Празі вийшов перший номер газети "Громадський вісник" — орган Українського громадського комітету.
- 1938 — під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку закладено капсулу часу, яку повинні розкрити у 6939 році.
- 1991 — Вірменія проголосила незалежність
- 1992 — на американському ядерному полігоні в штаті Невада здійснено останній ядерний вибух.
- 1993 — Кабінет Міністрів України схвалив постанову "Про утворення Національної ради з географічних назв".
- 2002 — у Бельгії набрав чинності закон про евтаназію.
- 2008 — презентація першої версії операційної системи Android.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ВЕРЕСНЯ
- 1872 — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагог.
- 1899 — Луїза Невельсон, відома американська скульпторка-модерністка, народжена в Україні.
- 1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ, демограф, голова НТШ в Європі.
- 1901 — Ярослав Сайферт, чеський поет, перекладач і журналіст, перший чеський письменник, який отримав Нобелівську премію (1984).
- 1903 — Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів, академік АН УРСР, Герой Соціалістичної Праці.
- 1930 — Рей Чарльз — американський співак, засновник стилю соул.
- 1935 — Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.
- 1939 — В'ячеслав Малець, український дитячий письменник.
- 1976 — брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор (Володимир — бронзовий призер)
- 1992 — Оксана Гаджій, українська поетеса.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Мало горобини – до сухої осені, багато – до дощової.
- Хороший урожай горобини – до морозної зими.
- Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.
- Щоб домовик сіно не псував – потрібно кілька ягід висипали на сінник.
- Гілочка горобини на столі – на щастя в домі.
- Справи, розпочаті сьогодні – благополучно завершаться.
- У цей день особливо загострюється інтуїція, до якої потрібно прислухатися.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна починати нову справу.
- Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, щоб не злякати своє благополуччя.
- Не можна позичати гроші.
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