Осіннє рівнодення 2018: дата, прикмети і заборони в цей день

На осіннє рівнодення в Україні офіційно закінчується літо, адже саме з цієї дати починається скорочення світлового дня: дні стають коротшими, а ночі – довшими. Дізнайтеся, коли буде рівнодення та які прикмети допоможуть передбачити погоду.

Коли осіннє рівнодення – дата в 2018

Є тільки дві доби на рік, коли день і ніч тривають однаково – по 12 годин. У 2018 року День осіннього рівнодення в Україні припадає на ранок 23 вересня – 3 годину 54 хвилини (03:54). Слід зазначити, що дата рівнодення може досить суттєво відрізнятися рік від року. Так, найшвидше це явище наставало 19 вересня, а найпізніше – 24 вересня.

Відтак, уже з 23 числа день коротшатиме аж до зимового сонцестояння, яке відбудеться 21 грудня.

Що таке рівнодення: причина явища

Рівнодення – це такий астрономічний період, коли центр Сонця "перетинає" небесний екватор, при цьому він повністю перпендикулярний до екватора Землі. В осіннє рівнодення, а саме 23 вересня, Сонце переходить з Північної півкулі в Південну. Таким чином у нас настає астрономічна осінь, а в Південній частині Землі – весна.

З осіннього рівнодення починається бабине літо, яке триватиме кілька днів. Потім погода почне псуватися і буде ставати все холодніше й холодніше.

Осіннє рівнодення

Традиції і ритуали на рівнодення

У стародавні часи наші предки жили саме за природним календарем і з настанням осіннього рівнодення у них починався новий рік. Відзначали свято завжди з розмахом, вихваляли богів, дякували за щедрий урожай, співали пісні, водили хороводи. Також поминали предків, вірячи, що саме в цей день зв'язок між живим і мертвим світом особливо сильний.

Саме чотири рази на рік, під час осіннього і весняного рівнодення та літнього і зимового сонцестояння, відбувається не тільки зміна пір року, але і небувала енергетика наповнює все живе. Люди відчували це і намагалися жити в гармонії з собою і природою. По всьому світу в цей час відзначають свята врожаїв, проводжають літо і готуються до зими. У Китаї день осіннього рівнодення прирівнюється до державного вихідного.

Використовуючи знання предків, варто максимально плідно провести цей день. Можна виконати кілька обрядів, що б привернути удачу і щастя в свій будинок. Осіннє рівнодення ідеальний час для медитацій.

Як свідчить давнє повір'я, рано вранці, після пробудження, перше, що потрібно зробити - прийняти душ або ванну. Це допоможе змити весь негатив, очистити душу і тіло. Вода в період осіннього рівнодення має особливу силу. Якщо вмитися ввечері, то це допоможе зберегти красу для дівчини і здоров'я для дітей.

Щоб в будинку був достаток, потрібно спекти пиріг з яблуками або капустою. Він повинен бути круглої форми. Якщо тісто швидко піднялося, а сам пиріг не підгорів, то в найближче майбутнє фінансове становище поліпшиться.

Традиції осіннього рівнодення

Захистити себе і близьких від зла можна за допомогою горобини. З давніх-давен вважалося, що горобина є провідником між Сонцем і Землею. Вона має цілющу силу і не пускає злі сили на поріг будинку. Щоб плоди мали максимальну ефективність, зривати їх потрібно саме в день осіннього рівнодення. Свіжозібрані ягоди слід розкласти на підвіконні або зробити кілька букетів з горобини, калини та колосків пшениці, перев'язати їх червоною стрічкою і розставити по дому. Захисна сила оберегів буде діяти протягом року.

Якщо хочеться закінчити несприятливий період в житті, то потрібно зробити генеральне прибирання в будинку, потім винести на вулицю все старі речі і спалити їх. По дорозі додому, найкраще дивитися під ноги. Велика ймовірність, що попадеться "камінь удачі". Спеціально шукати його не треба, коли погляд впаде на нього внутрішнє відчуття підкаже, що це саме те, що потрібно. Якщо пощастить знайти камінь, то він стане своєрідним оберегом і символом змін на краще.

Саме 23 вересня любовна енергія особливо сильна. Сприятливий час для укладення шлюбу, налагодження стосунків з другою половинкою або пошуку нової любові. Самотні дівчата кладуть на ліжко другу подушку, а у ванній залишають другу зубну щітку поруч зі своєю.

Головне відкрити душу і серце для нових знайомств та зустріти осіннє рівнодення з надією на краще. Так нова осіння пора обов'язково принесе безліч позитивних змін в житті!

Що не можна робити у рівнодення

У цей день не можна ні з ким сваритися та лаятися

Не можна лихословити, обманювати.

Не потрібно зловживати спиртними напоями.

Не слід надмірно навантажувати себе роботою, адже навіть наші предки, зібравши урожай, відпочивали на рівнодення.

Прикмети на осіннє рівнодення 2018

Якою буде погода саме в цей день – такою ж далі буде і вся осінь.

Якщо вересень буде теплим і сухим, то зима настане дуже пізно.

Якщо ж птахи в день осіннього рівнодення почали відлітати зі своїх гнізд – це значить, що зима буде дуже швидкою і холодною.

Якщо на березах і горобинах вже є жовті листки – то зима настане дуже скоро.

Якщо врожай горобини багатий – то осінь буде дощовою, а зима - холодною.

Багатий урожай жолудів – до сніжного Різдва.

Гроза в день осіннього рівнодення – до теплої осені.

Прикмети осіннього рівнодення

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