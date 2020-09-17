Ці жіночі зачіски зіпсують будь-який образ

Ваш жіночний елегантний образ завжди можна як підкреслити за допомогою красивої і стильної зачіски, так і зіпсувати. Ознайомтеся з головними антитрендами зачісок на осінь 2020.

Зачіска з крабиком

Так, цей аксесуар колись мав величезну популярність, але зараз жінки їх рідко використовують для створення стильної зачіски. Попри те, що у 2018 році тренд на крабики намагалися повернути, він так і не був сприйнятий публікою.

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Жорсткі кучерики

Не всі кучері вдалий вибір для образу. У 2021 році в моді легкі "пляжні" локони, які виглядають більш природно, ніж жорсткі кучерики, які не завжди виходить правильно укласти.

Чубчик, прибраний назад

Якщо вирішили відростити чубок, то при створенні зачіски, не варто прибирати його назад і фіксувати за допомогою шпильок, виглядає це жахливо. Краще розділіть його на рівні пасма, зробивши проділ.

Неохайний пучок або ґулька

Туга ґулька на потилиці може виглядати привабливо і підійде для створення образу ділової жінки, але не сексуальної і ніжної дівчини. Тому не дивуйтеся, якщо з такою зачіскою чоловіки просто не будуть вас помічати. Час від часу можете урізноманітнити свій зовнішній вигляд такою зачіскою, але щоденне носіння такої зачіски чоловіків просто дратує.

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