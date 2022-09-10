Осінній настрій в одному відео: малюк під дощем підкорює мережі

Осінь асоціюється у багатьох людей з дощами, теплим одягом та сезоном гарячих напоїв. І кумедне відео з малюком, який стикнувся з негодою, неабияк передає почуття більшості людей.

Користувач з ніком Buitengebieden поділився на своєму профілі у Twitter кумедним відео з дитиною під дощем, у якому впізнали себе чимало людей. Хоч вперше ролик опублікували ще у червні, але зараз він активно поширюється в мережі. За цей час допис встиг зібрати понад 31 мільйон переглядів, кількість яких збільшується з кожним днем.

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Все тому, що у відео з однієї з нідерландських вулиць можна побачити малюка у жовтому дощовику, який вирішив перепочити від негоди в калюжі. Зважаючи на те, що йому ще бракує граційності, то врешті він просто падає на землю.

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