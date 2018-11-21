Фотограф показав свої вихідні у Кіото: затишні кадри

Талановитий фотограф показав свою поїздку до Кіото у мінімалістичних знімках.

Знайомтесь, Стів Рое (Steve Roe) – талановитий фотограф та цифровий художник з Південної Кореї. Хлопець захоплюється лайфстайл-знімками та міськими пейзажами. Нещодавно він провів вихідні в Осако та Кіото у Японії та вирішив прогулятись містами у пошуках цікавих локацій.

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Всі фото: Steve Roe

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