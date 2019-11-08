Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах

  • 20
Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

8 листопада в Україні поступово почне знижуватись температура повітря, однак дощів поменшає. Дізнавайтесь точний прогноз погоди на сьогодні у нашій статті.

8 листопада, у п'ятницю, у більшості областей втримається тепла погода, а от на півночі та заході температура знизиться до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Півдні, Сході, у більшості центральних областей тепла погода втримається, +14+20 градусів. Вдень опади ймовірні лише в західній частині. На решті території переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний. У Києві 8-го листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 листопада у містах України:

Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах - фото 366654
  • Ужгород +12+14
  • Львів +11+13
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +18+20
  • Полтава +14+16
  • Суми +10+12
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
  • 06 листопада, 17:21
  • 2285
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2338
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1869144
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події