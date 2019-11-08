Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах

8 листопада в Україні поступово почне знижуватись температура повітря, однак дощів поменшає. Дізнавайтесь точний прогноз погоди на сьогодні у нашій статті.

8 листопада, у п'ятницю, у більшості областей втримається тепла погода, а от на півночі та заході температура знизиться до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Півдні, Сході, у більшості центральних областей тепла погода втримається, +14+20 градусів. Вдень опади ймовірні лише в західній частині. На решті території переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний. У Києві 8-го листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 листопада у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +11+13

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +11+13

Черкаси +13+15

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +18+20

Полтава +14+16

Суми +10+12

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

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