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Погода в Україні 8 листопада: точний прогноз по містах
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8 листопада в Україні поступово почне знижуватись температура повітря, однак дощів поменшає. Дізнавайтесь точний прогноз погоди на сьогодні у нашій статті.
8 листопада, у п'ятницю, у більшості областей втримається тепла погода, а от на півночі та заході температура знизиться до +9+14. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"На Півдні, Сході, у більшості центральних областей тепла погода втримається, +14+20 градусів. Вдень опади ймовірні лише в західній частині. На решті території переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний. У Києві 8-го листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо. Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 8 листопада у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +11+13
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +10+12
- Тернопіль +11+13
- Рівне +10+12
- Луцьк +10+12
- Вінниця +11+13
- Хмельницький +11+13
- Житомир +10+12
- Чернігів +11+13
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +17+19
- Одеса +17+19
- Херсон +18+20
- Полтава +14+16
- Суми +10+12
- Харків +15+17
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +17+19
- Донецьк +17+19
- Луганськ +17+19
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