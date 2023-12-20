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Готуємо смачні коктейлі до Нового року 2024: прості та оригінальні рецепти
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Приготування коктейлів може здатися складною справою, що вимагає спеціального навчання і багатьох пристосувань. Насправді ж, існує чимало простих рецептів коктейлів, які вам однозначно сподобаються та запам'ятаються.
У новому матеріалі Радіо Максимум підготувало добірку простих та смачних алкогольних коктейлів на Новий рік 2024. Всі інгредієнти на них можна купити в супермаркеті, а приготування займе всього декілька хвилин.
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Найпопулярніші коктейлі – це суміш кількох інгредієнтів. Основою таких напоїв зазвичай є алкоголь, який визначає характер та смак коктейлю. Додаткові компоненти, такі як фрукти, спеції та соки, лише допомагають розкрити багатогранний смак і створюють приємний післясмак.
Сучасні коктейльні карти багаті різні цікаві позиції на будь-який смак. Рецепти з часом удосконалюються, змінюються, підлаштовуючись під клієнта. Але є класика, яка пройшла випробування роками і набула популярності практично в кожній країні світу.
Коктейль "Космополітен"
Інгредієнти:
- Горілка – 40 мл
- Журавлинний сік – 30 мл
- Лимонний сік – 7 мл
- Апельсиновий лікер – 15 мл
- Лід
Деталі приготування:
1. Всі інгредієнти збити в шейкері. Якщо такого у вас немає, то скористайтеся банкою або пляшкою з широким отвором.
Коктейль "Апероль шприц"
Інгредієнти:
- Просекко – 90 мл
- Апероль – 60 мл
- Вода з газом – 30 мл
Деталі приготування:
1. Наповніть келих подачі кубиками льоду.
2. Додайте всі інгредієнти коктейлю.
3. Злегка перемішайте і подавайте.
Коктейль "Блакитна лагуна"
Інгредієнти:
- Лікер "Блю Кюрасао" – 10 мл;
- Горілка – 50 мл;
- "Спрайт" – 150 мл;
- Скибка лимона;
- Лід
Деталі приготування:
1. Змішати горілку і "Блю Кюрасао".
2. В наповнену льодом склянку влити отриману суміш і додати "Спрайт".
3. Подавати, прикрасивши скибочкою лимона.
Коктейль "Негроні Сбальято"
Інгредієнти:
- Червоний солодкий вермут – 30 мл
- Червоний італійський біттер – 30 мл
- Сухе рожеве ігристе вино – 60 мл
Деталі приготування:
1. Покладіть в келих великий шматок льоду.
2. Додайте всі інгредієнти і злегка перемішайте ложкою.
3. За бажанням ароматизуйте цедрою цитрусових або апельсиновим біттером і подавайте.
Коктейль "Секс на пляжі"
Інгредієнти:
- Горілка – 40 мл
- Персиковий лікер – 20 мл
- Апельсиновий сік (або ананасовий) – 40 мл
- Журавлинний сік – 40 мл
- Лід
Деталі приготування:
1. Всі інгредієнти налийте в шейкер і ретельно струсіть (пам'ятайте про пляшку, якщо у вас немає шейкера).
2. Налийте в стакан, наповнений льодом.
3. Прикрасьте коктейль часточками апельсина.
Коктейль "Маргарита"
Інгредієнти:
- Текіла – 100 мл
- Апельсиновий лікер – 50 мл
- Сік лайма – 50 мл
- Тонік – 50 мл
- Цукор – за смаком
- Сіль – за смаком
- Лід
Деталі приготування:
1. У шейкері або невеликому глечику перемішати всі інгредієнти крім солі (цукор за бажанням).
2. Краї келиха для коктейлю змочити в текілі і вмочити в сіль.
3. У келих покласти кілька шматочків льоду та влити коктейль Маргарита.
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