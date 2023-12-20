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Готуємо смачні коктейлі до Нового року 2024: прості та оригінальні рецепти

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Готуємо смачні коктейлі до Нового року - фото 1
Готуємо смачні коктейлі до Нового року / unsplash

Приготування коктейлів може здатися складною справою, що вимагає спеціального навчання і багатьох пристосувань. Насправді ж, існує чимало простих рецептів коктейлів, які вам однозначно сподобаються та запам'ятаються.

У новому матеріалі Радіо Максимум підготувало добірку простих та смачних алкогольних коктейлів на Новий рік 2024. Всі інгредієнти на них можна купити в супермаркеті, а приготування займе всього декілька хвилин.

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Найпопулярніші коктейлі – це суміш кількох інгредієнтів. Основою таких напоїв зазвичай є алкоголь, який визначає характер та смак коктейлю. Додаткові компоненти, такі як фрукти, спеції та соки, лише допомагають розкрити багатогранний смак і створюють приємний післясмак.

Сучасні коктейльні карти багаті різні цікаві позиції на будь-який смак. Рецепти з часом удосконалюються, змінюються, підлаштовуючись під клієнта. Але є класика, яка пройшла випробування роками і набула популярності практично в кожній країні світу.

Коктейль "Космополітен"

Інгредієнти:

  • Горілка – 40 мл
  • Журавлинний сік – 30 мл
  • Лимонний сік – 7 мл
  • Апельсиновий лікер – 15 мл
  • Лід

Деталі приготування:

1. Всі інгредієнти збити в шейкері. Якщо такого у вас немає, то скористайтеся банкою або пляшкою з широким отвором.

Коктейль "Апероль шприц"

Інгредієнти:

  • Просекко – 90 мл
  • Апероль – 60 мл
  • Вода з газом – 30 мл

Деталі приготування:

1. Наповніть келих подачі кубиками льоду.

2. Додайте всі інгредієнти коктейлю.

3. Злегка перемішайте і подавайте.

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Апероль шприц

Коктейль "Блакитна лагуна"

Інгредієнти:

  • Лікер "Блю Кюрасао" – 10 мл;
  • Горілка – 50 мл;
  • "Спрайт" – 150 мл;
  • Скибка лимона;
  • Лід

Деталі приготування:

1. Змішати горілку і "Блю Кюрасао".

2. В наповнену льодом склянку влити отриману суміш і додати "Спрайт".

3. Подавати, прикрасивши скибочкою лимона.

Коктейль "Негроні Сбальято"

Інгредієнти:

  • Червоний солодкий вермут – 30 мл
  • Червоний італійський біттер – 30 мл
  • Сухе рожеве ігристе вино – 60 мл

Деталі приготування:

1. Покладіть в келих великий шматок льоду.

2. Додайте всі інгредієнти і злегка перемішайте ложкою.

3. За бажанням ароматизуйте цедрою цитрусових або апельсиновим біттером і подавайте.

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Негроні Сбальято

Коктейль "Секс на пляжі"

Інгредієнти:

  • Горілка – 40 мл
  • Персиковий лікер – 20 мл
  • Апельсиновий сік (або ананасовий) – 40 мл
  • Журавлинний сік – 40 мл
  • Лід

Деталі приготування:

1. Всі інгредієнти налийте в шейкер і ретельно струсіть (пам'ятайте про пляшку, якщо у вас немає шейкера).

2. Налийте в стакан, наповнений льодом.

3. Прикрасьте коктейль часточками апельсина.

Коктейль "Маргарита"

Інгредієнти:

  • Текіла – 100 мл
  • Апельсиновий лікер – 50 мл
  • Сік лайма – 50 мл
  • Тонік – 50 мл
  • Цукор – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Лід

Деталі приготування:

1. У шейкері або невеликому глечику перемішати всі інгредієнти крім солі (цукор за бажанням).

2. Краї келиха для коктейлю змочити в текілі і вмочити в сіль.

3. У келих покласти кілька шматочків льоду та влити коктейль Маргарита.

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Маргарита

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