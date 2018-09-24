Ось який подарунок отримав син Шварценеггера від актора

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер звозив свого сина Патріка в Німеччину на найвідоміше і масове свято пива – Октоберфест.

З року в рік на пивний фестиваль до Німеччини збирається більше 6 мільйонів любителів пива зі всієї земної кулі. У цьому році на свято також вирішили приїхати Шварценеггер зі своїм сином.

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"Було абсолютно фантастично святкувати твій день народження на Октоберфесті", – підписав знімок актор.

Нагадаємо, що зніматися в кіно Арнольд Шварценеггер почав з 1970 року. Спочатку режисери побоювалися його запрошувати: їх лякали такі проблеми, як сильний акцент і занадто "надуті" м'язи, які на екрані виглядали неприродно.

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