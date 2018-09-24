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Дивне фото Потапа розбурхало мережу

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Олексій Потапенко - фото 1
Олексій Потапенко / Instagram

Користувачі мережі в коментарях до фото заявили, що Потап схожий на Вєрку Сердючку і Сергія Пєнкіна.

Український співак Олексій Потапенко, більше відомий під псевдонімом Потап, здивував мережу незвичайним фото. Чоловік позував в сережках, леопардовому капелюшку і окулярах.

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Шанувальники співака відзначили, що це можуть бути аксесуари Насті Каменських, а сам Потап схожий на російського музиканта Сергія Пєнкіна. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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