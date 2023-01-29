Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року

Аналітики проаналізували ціни й визначили, що все ж є низка товарів, які стали дешевші протягом року. Читайте далі та дізнайтеся, які саме продукти знизилися у ціні!

Видання The Village опублікувало статистику Zakaz.ua й дійшло висновку, що попри загальну тенденцію до підвищення цін, деякі категорії продуктів в українських супермаркетах упродовж 2022 року подешевшали.

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Вашій увазі пропонується позиції, які у січні 2023 року коштують дешевше, ніж торік.

У категорії "Овочі й зелень" ціни знизилися на капусту білокачанну, буряк, цибулю шалот, часник, гриби шиїтаке, перець Падрон та різна зелень.

У категорії "Фрукти" найбільше подешевшали кокоси, слива, горіх Макадамія та кеш'ю, яблука, а також деякі екзотичні фрукти.

У категорії "Крупи" ціни на деякі товари також почали знижуватися – подешевшали гречка й пшоно.

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