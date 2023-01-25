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Ось які двигуни найчастіше обирали українці минулого року
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Експерти зазначають, що протягом 2022 року автомобілі з бензиновими двигунами охопили 57% ринку нових легкових автівок. Цікаво, що у 2021 році такі авто обирали 63% покупців. Читайте далі та дізнайтеся причини таких змін!
Частка електромобілів та гібридів на українському автомобільному ринку серед нових легкових машин зростає дедалі більше. Експерти зазначають, що це пов'язано зі зменшенням популярності автівок, які працюють виключно на вуглеводневому паливі. Про це повідомляє Укравтопром.
І ще: Експерти назвали найпривабливіші авто у світі
- Протягом 2022 року зменшилась частка і дизельних автомобілів – 23%, а не 24% як раніше.
- Авто на газу придбали тільки 1% покупців торік.
- Щодо гібридів, то їхня частка зросла з 10% до 13% у 2022 році.
- Електромобіль ж обрали 6% покупців нових авто, що більше на 5%, ніж у 2021 році.
- Найпопулярніший бензиновий автомобіль у 2022 році – TOYOTA RAV 4.
- Першість серед дизельних легковиків – RENAULT Duster.
- Лідер у сегменті гібридів – TOYOTA RAV4 Hybrid.
- Серед нових електромобілів найбільш популярний – VOLKSWAGEN ID.4.
- Найпопулярніше нове авто на газу – RENAULT Duster.
До теми: Цей автобренд третій рік поспіль став світовим лідером з продажу машин
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