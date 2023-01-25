Експерти назвали найпривабливіші авто у світі

Британський ресурс AutoTrader провів дослідження та визначив, які машини вважають найпривабливішими з точки зору дизайну. Читайте далі та дізнайтеся, які це моделі та у яких категоріях!

УкрАвтопром розповідає, що усім учасникам цього дослідження продемонстрували 40 найпопулярніших у світі моделей авто, а поки вони розглядали автівки, то експерти проводили аналіз. Програмне забезпечення відстежувало скільки часу учасники фокусувалися на певній моделі, а ще скільки часу вони витрачали на споглядання авто, перш ніж перевести погляд на щось інше.

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В категорії "повсякденні автомобілі" рейтинг першості сформувався таким чином:

BMW 3 Серії

Volvo XC40

Volkswagen Golf

Найпривабливіші авто серед лакшері класу:

Porsche 911

Lexus LC500

Ferrari F40

Серед електромобілів найвищі бали отримали:

Porsche Taycan

Tesla Model 3

MG4 EV

Porsche 911 отримав найвищий бал з усіх категорій автомобілів.

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