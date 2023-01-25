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Експерти назвали найпривабливіші авто у світі

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Експерти назвали найпривабливіші авто у світі - фото 1

Британський ресурс AutoTrader провів дослідження та визначив, які машини вважають найпривабливішими з точки зору дизайну. Читайте далі та дізнайтеся, які це моделі та у яких категоріях!

УкрАвтопром розповідає, що усім учасникам цього дослідження продемонстрували 40 найпопулярніших у світі моделей авто, а поки вони розглядали автівки, то експерти проводили аналіз. Програмне забезпечення відстежувало скільки часу учасники фокусувалися на певній моделі, а ще скільки часу вони витрачали на споглядання авто, перш ніж перевести погляд на щось інше.

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В категорії "повсякденні автомобілі" рейтинг першості сформувався таким чином:

  • BMW 3 Серії
  • Volvo XC40
  • Volkswagen Golf

Найпривабливіші авто серед лакшері класу:

  • Porsche 911
  • Lexus LC500
  • Ferrari F40

Серед електромобілів найвищі бали отримали:

  • Porsche Taycan
  • Tesla Model 3
  • MG4 EV

Porsche 911 отримав найвищий бал з усіх категорій автомобілів.

Експерти назвали найпривабливіші авто у світі - фото 518862

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