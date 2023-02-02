Ось як змінилися зарплати в українців у 2022 році

Платформа Work.ua поділився своєю аналітикою ринку праці, як через війну змінився рівень зарплат. Далі – дізнайтеся подробиці!

Війна перевернула з ніг на голову життя українців та українського бізнесу. На ринку праці зараз відбуваються кардинальні зміни, пишуть у Work.ua. Фахівці проаналізували показники протягом трьох місяців.

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Експерти стверджують, що зарплати у резюме майже не змінилися з початком війни. Від початку року цей щотижневий показник тримався в інтервалі між 15 174 грн (22 лютого) та 15 870 грн (1 березня). Станом на 29 березня бажана зарплата, яку шукачі вказували в резюме, була 15 567 грн.

У Work.ua показали як змінилися зарплати в українців у 2022 році / Work.ua

Проте цього не можна сказати про зарплати у вакансіях. З початку 2022 року до 22 лютого вона коливалась від 14 052 грн до 14 568 грн. Після початку війни показник навіть зростав до 15 035 грн (8 березня), але потім знизився до 13 736 грн за даними на 29 березня, тобто на 11%.

Найвищі зарплати пропонують у Києві (у середньому 20 000 грн),

Одесі (18 000 грн) та Львові (15 000 грн).

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