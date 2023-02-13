Ось як збільшити запас ходу електромобіля взимку в мороз

Ідеальна температура для експлуатації електромобіля становить 20°C, згідно з дослідженнями Geotab – компанії, що займається транспортними технологіями та обробкою даних.

Але за такої температури потрібно їхати зі швидкістю 47 км на годину, щоб отримати максимальний запас ходу, пише УкрАвтопром на своєму каналі у Telegram з посиланням на Reuters.

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Тобто, виявляється, швидша їзда в мороз може допомогти збільшити запас ходу. Однак, коли на дворі мороз, краще їхати зі швидкістю 60 км на годину та не надовго вмикати підігрів – визначили експерти Geotab.

Річ у тому, що літій-іонні батареї електромобілів найкраще працюють за температури від +15 до +27°C. При зниженні нижче 4°C хімічні реакції уповільнюються. В результаті батарея виробляє менше струму.

Уникнути такого уповільнення дозволить прогрів автомобіля при мінусових температурах.

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