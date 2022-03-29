Ось, як виглядає автор легендарної фрази про рускій ваєнний карабль: він уже вдома

Голова Черкаської обласної військової адміністрації відзначив творця відомого гасла війни Романа Грибова. Захисник України вже вдома!

Прикордонник Роман Грибов, який став автором легендарної фрази на адресу російського корабля, повернувся з полону на рідну Черкащину. Про це написав голова ОВА Ігор Табурець у телеграмі.

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"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом з побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", – зазначив Табурець.

"Насамперед хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!", – сказав Роман Грибов.

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