Ось, як виглядатиме iPhone 16: характеристики всієї лінійки нових смартфонів Apple

Щороку восени Apple презентує нові смартфони. Цьогоріч у iPhone 16 має з’явитися безліч нових функцій та покращень, які порадують користувачів.

Про те, чого чекати від iPhone 16, повідомили на вебсайті MacRumors. Він спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

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Попри повідомлення про повернення популярного забарвлення "рожеве золото", на знімках показаний "бронзовий" iPhone 16 Pro. Він замінить "титановий синій", який вперше з'явився в iPhone 15 Pro. Також на вибір покупцям залишаться стандартні варіанти – чорний, білий і натуральний титан.

Що стосується базових iPhone 16 і iPhone 16 Plus, то вони будуть доступні в п'яти колірних рішеннях: чорний, білий, синій, зелений і рожевий. Сама палітра буде більш насиченою порівняно з актуальною серією, кажуть джерела.

Оновлення функцій:

Більші розміри 6,3" і 6,9" для Pro;

Нова кнопка "зйомка";

Кнопка дії для всіх моделей iPhone 16;

Швидший чіп серії A;

Вертикальні об'єктиви для стандартних моделей;

Wi-Fi 7.

The iPhone 16 lineup overview pic.twitter.com/5kVTgCNI25 — Apple Hub (@theapplehub) August 17, 2024

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, iPhone 16 будуть представлені в середині вересня. Разом з айфонами у вересні представлять нові Apple Watch, AirPods і, можливо, iPad з iPad mini. А вже навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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