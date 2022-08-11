Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік

Сервіс доставлення продуктів Zakaz.ua провів дослідження, як за 2022 рік в Україні змінилися ціни на категорію продуктів "м'ясо". Читайте далі та дізнайтеся аналіз цін в українських супермаркетах!

Згідно з даними Zakaz.ua, найбільшу різницю у ціні відзначають на такі категорії: куряча печінка (ріст на 51%), тушка індички (ріст на 49%), ребра яловичини (ріст на 45%). Таке зростання цін обґрунтовується збільшенням вартості на корм для тварин та збільшенням витрат на логістику.

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Як змінилися ціни на м'ясо Найменше змінилася ціна на баранячу вирізку, на 6%.

Як змінилися ціни на яловичину

Найменше змінилася ціна на балик, на 2%.

Як змінилися ціни на свинину

Найменше змінилася ціна на корейку без кістки, на 10%.

Як змінилися ціни на курятину

Найменше змінилася ціна на стегно куряче, лише на 2%.

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