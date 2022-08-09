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Київська броварня виготовила пиво на підтримку митців, які воюють

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Київська броварня виготовила пиво на підтримку митців, які воюють - фото 1

Броварня Rebrew презентувала пиво "Minerva", яке створене, щоб допомогти діячам культури. Читайте далі та дізнайтеся, де можна придбати такий напій!

Відтепер можна придбати пиво і підтримати українських митців та діячів культури. Київська броварня Rebrew випустила особливий ель з назвою "Minerva".

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Прибуток від продажу перекажуть митцям, "які захищають Україну зі зброєю в руках".

Відомо, що таку назву й загальну концепцію пива запропонувала Анаід Агаджанова, журналістка тп авторка подкасту "Культура:війна".

Антична богиня Мінерва є патроном митців – музикантів, поетів, акторів тощо. Цей соковитий світлий ель з охмеленням Simcoe та Mosaic присвячений всім митцям, які зараз боронять нашу Україну від російських загарбників. Частина грошей з кожної банки йде на волонтерську допомогу", – йдеться в описі до напою.

Пиво "Minerva Hazy Pale Ale" доступне до покупки в інтернет-магазині чи у пабі у Києві. Вартість однієї банки – 90 гривень.

Київська броварня виготовила пиво на підтримку митців, які воюють - фото 511174

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