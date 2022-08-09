Київська броварня виготовила пиво на підтримку митців, які воюють

Броварня Rebrew презентувала пиво "Minerva", яке створене, щоб допомогти діячам культури. Читайте далі та дізнайтеся, де можна придбати такий напій!

Відтепер можна придбати пиво і підтримати українських митців та діячів культури. Київська броварня Rebrew випустила особливий ель з назвою "Minerva".

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Прибуток від продажу перекажуть митцям, "які захищають Україну зі зброєю в руках".

Відомо, що таку назву й загальну концепцію пива запропонувала Анаід Агаджанова, журналістка тп авторка подкасту "Культура:війна".

Антична богиня Мінерва є патроном митців – музикантів, поетів, акторів тощо. Цей соковитий світлий ель з охмеленням Simcoe та Mosaic присвячений всім митцям, які зараз боронять нашу Україну від російських загарбників. Частина грошей з кожної банки йде на волонтерську допомогу", – йдеться в описі до напою.

Пиво "Minerva Hazy Pale Ale" доступне до покупки в інтернет-магазині чи у пабі у Києві. Вартість однієї банки – 90 гривень.

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