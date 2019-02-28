Ось, як треба виглядати у 50: Х'ю Джекман вразив фізичною формою

Не зважаючи на щільний графік і купу роботи актор Х'ю Джекман примудряється підтримувати хорошу форму і знаходити час для занять спортом.

Нещодавно папараці вдалося зловити 50-річного Х'ю Джекмана на пляжі в Сіднеї, Австралія.

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Відомий актор виконував ранкову пробіжку і під кінець вправи вирішив охолодитися у морі. Незважаючи на солідний вік і очевидну нестачу часу, Джекману вдається стежити за собою і постійно працювати над своєю зовнішністю.

Нещодавно Х'ю Джекман мав честь відкрити щорічний британський музичний фестиваль Brit Awards номером з гучного мюзиклу "Найвеличніший шоумен". Під час виступу актор тільки підтвердив свої видатні фізичні дані, виконуючи трюки нарівні з професійними танцюристами.

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