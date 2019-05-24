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Ось як не допустити алкогольної залежності

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Алкоголізм – дуже серйозна проблема і вона поширена по всьому світу. Жодна людина не хоче мати партнера, який би пив, а практично кожна людина, яка п'є, ніколи не визнає про те, що у неї є проблеми з алкоголем. Дізнайтеся, як не допустити алкогольної залежності.

Алкоголізм – це захворювання, при якому спостерігається фізична і психічна залежність від алкоголю.

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Найперша стадія алкоголізму – вживання алкоголю, хоча б один раз на місяць. Ще по іншому називають – побутове пияцтво.

Чому взагалі розвиваються стадії, коли людина починає частіше вживати алкоголь?

Проблема сучасного алкоголізму зачіпає як правило більше чоловічу сторону населення, ніж жіночу. Якщо розібрати будь-якого чоловіка, який регулярно вживає пиво у вихідні. Запитавши у нього, чому він це робить, більшість з них дадуть відповідь, що їм просто необхідно розслабитися. І ця підстава дійсно трапляється.

Ось як не допустити алкогольної залежності - фото 329755

Стає зрозуміло, що кожен чоловік своїй жінці прямим текстом говорить, що йому просто необхідно розслабитися. Коли він весь день на роботі був добувачем в напрузі, приходячи додому йому необхідно розслабитися і якщо він недоотримує розслаблення всередині своєї сім'ї, значить він це буде робити на стороні.

А найкоротший шлях до розслаблення – це легкі наркотики. Чоловікові вкрай важливо отримувати розслаблення, оскільки будь-яке тверде в результаті просто зламається, якщо не буде амортизації у зворотну сторону. Тому вкрай важливо дружині почути свого чоловіка і дати йому те, що він потребує, а саме можливість розслаблятися.

Як це зробити?

По-перше, "не пиляти" чоловіка після роботи, нагадуючи про те, що він щось не зробив, де він був і що робив. Дайте можливість побути йому в тиші, перелаштуватися з роботи додому і коли це станеться, він сам вам розповість про свої справи.

По-друге, приготуйте смачну, корисну вечерю, зробіть чоловікові масаж тощо. Загалом будь-яка дружина знає краще, як розслабити свого чоловіка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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