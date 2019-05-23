Лікарі назвали, чому випадає волосся і як цього уникнути

Волосся – це індикатор здоров'я. Коли випадає волосся, це стає катастрофою. Дізнайтеся, чому так відбувається і як цьому зарадити.

Волосся для жінки має величезне значення. Заради розкішної шевелюри жінки готові годинами сидіти у перукаря, щодня витрачати силу-силенну часу на фарбування, укладання, завивку, випрямлення тощо. І це все не просто так. Нас на підсвідомому рівні приваблює гарне волосся.

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Чому випадає волосся?

Найчастіше, це відбувається через неправильну роботою печінки. Організм просто не може синтезувати достатню кількість елементів для побудови здорового волосся.

Також, це може бути пов'язано з пригніченням видільних систем або їх функцій, гормональним збоєм.

В основі всіх цих процесів лежить збій в роботі організму від неправильного харчування, шкідливих звичок, способу життя.

Але можуть бути й позитивні причини випадіння волосся. Те, що випадає волосся – погано, але не завжди!

Сильне випадання волосся відбувається, коли організм виходить зі стану сильного забруднення. Відбувається свого роду очищення "ґрунту" для зростання нових здорових і сильних волосяних цибулин. При очищенні організму у 9 з 10 осіб відбувається випадання волосся. Причиною тому є оновлення роботи організму. Стара цибулина припиняє роботу на один-два тижні й та волосина, яка вже виросла, випадає, а потім починається процес побудови нового здорового волосся.

Нова цибулина вже буде сильною і з неї виросте міцна волосина, яка не буде сіктися, не буде лупи на голові й ще ряд позитивних моментів. Після проходження очисного курсу, поліпшується загальний приплив крові до голови, що позначається на стані шкіри, кількості і якості волосся.

У багатьох пацієнтів виникає паніка, коли вони бачать цей процес, але коли через 3-4 тижні з'являється пушок – заспокоюються і чекають того моменту, коли волосся відросте й буде мати вже зовсім інший вигляд.

Ви можете самі перевірити стан шкіри голови. Вона повинна бути рухлива як в шарпея, а не "приліплена". Якщо шкіра закостеніла, а під нею тонкий жировий прошарок, то волосся буде сиве та блякле.

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