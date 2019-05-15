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Натуральні засоби для відбілювання зубів вдома

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Як відбілити зуби вдома - фото 1
Як відбілити зуби вдома / The Independent

Цими народними засобами для відбілювання зубів користувалися ще наші пращури. Тільки пам'ятайте: перш ніж застосовувати їх, слід бути впевненими у тому, що ваші зуби повністю здорові.

Список натуральних засобів для відбілювання зубів:

Сода: раз на тиждень використовуйте зубну пасту, перемішану з содою, для чищення зубів. Можна також спробувати суміш соди і перекису водню.

І ще: Зубна нитка: чому не варто нею користуватися

Активоване вугілля: таблетки вугілля слід потовкти до порошкоподібного стану і почистити ним зуби.

Перекис водню: ефект від такого методу буде помітний не відразу, але він доволі простий у застосуванні – достатньо після чистки зубів прополоскати перекисом ротову порожнину, зробивши після цього те ж саме, але звичайною теплою водою.

Банан: протріть внутрішньою стороною шкірки від банана зуби, сполоснувши їх потім теплою водою.

Морська сіль: застосовуйте із зубною пастою, як і соду. Але робіть це акуратніше, щоб не подряпати емаль.

Відбілити зуби вдома дуже просто - фото 327495
Відбілити зуби вдома дуже просто

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